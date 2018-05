Vänsterpartiet går framåt – högst stöd på 8 år

– Det säger väl att invandringsfrågan dominerar igen efter att ha sjunkit ett tag och det här bekräftar väl att vi ser ut att få en valrörelse som handlar mycket om invandring och lag och ordning, säger Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiske kommentator.

Hur kan man förklara Vänsterpartiets uppgång?

– Orsaken verkar vara att Vänsterpartiet gynnas av att det är kris i andra rödgröna partier. Det andra är att de har en tacksam sits där man får igenom en del förslag men slipper malas ner i regeringsställning som till exempel Miljöpartiet.



Varje månad sammanställer Kantar Sifo de största opinionsmätningarna för Ekot. De tydligaste skillnaderna i den här mätningen är Vänsterpartiets uppgång till 8,9 procent och Centerpartiet som får samma, 8,9 procent, vilket för Centern är en nedgång.



– Vad vi ser nu kan delvis vara att Centerpartiet straffas för beskedet att man tänker stödja regeringens förslag om att man kommer låta en stor grupp ensamkommande unga stanna. Dels hamnar Centerpartiet på samma sida som Socialdemokraterna, det kan reta allmänborgerliga väljare dels kan väljarna dra slutsatsen att det är Centerpartiet som splittrar Alliansen, säger Fredrik Furtenbach.



Även Sverigedemokraterna går framåt och har nu 19,1 procent, en uppgång med 1,5 procentenheter. Samma förändring, fast nedåt har Socialdemokraterna, som hamnar på 25,6 procent, senast partiet låg så lågt var i maj för två år sedan.

Såväl Moderaternas som Socialdemokraternas försök att vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna genom att själva försöka anpassa sig till det som nu gäller, lag och ordning och invandring kan i själva verket få motsatt effekt, enligt Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiske kommentator.



– Det kan helt enkelt vara så att de här strategierna som Moderaterna och kanske framförallt Socialdemokraterna har valt slår slint och istället gynnar Sverigedemokraterna.



Moderaterna står nästan still i opinionen med en liten uppgång till 21,9 procent, Liberalerna står helt still på 4,7 procent och Kristdemokraterna går upp något men ligger fortfarande under spärren till riksdagen.

Miljöpartiet ligger i stort sett still på 4,1 procent.

Skillnaden mellan blocken är liten, med en svag fördel för Alliansen. Så frågan är vad det här säger om den kommande valrörelsen?



– Att väldigt mycket är öppet. Vi vet sedan tidigare att det hinner hända ganska mycket från maj. Det enda som man kan säga säkert är att det är ovisst om de rödgröna eller alliansen blir störst. Sverigedemokraterna kommer ligga som ett stort block och kommer göra det svårt att bilda en stark regering vilken färg den än kommer att ha.