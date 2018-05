Förvirring kring spelet mellan USA och Nordkorea

Från nordkoreanskt håll uttrycks viss förvåning över att Trump tycks ha ställt in mötet.

Den nordkoreanska förste vice utrikesministern Kim Kye-gwan skriver i ett uttalande för den statliga nordkoreanska nyhetsbyrån i dag att de sista förberedelserna för det viktiga mötet håller på att göras.

Men också han själv har tidigare, precis som USA, antytt att mötet skulle kunna komma att ställas in. Förra veckan sa samma nordkoreanska minister att om USA försöker att tvinga Nordkorea till att ensidigt rusta ner sina kärnvapen, utan att göra detsamma, skulle Nordkorea behöva överväga på nytt om man skulle gå med på ett toppmöte.

Det tycks råda en viss förvirring kring vad spelet mellan USA och Nordkorea egentligen betyder, vilket också uttrycktes av Sydkoreas president Moon Jae-in i samband med att han kallade sin regering till ett akut midnattsmöte.

I Kina finns också förhoppningen att den diplomatiska processen ska kunna räddas, för att undvika en återgång till den hotfulla situation som tidigare rådde på Koreahalvön efter Nordkoreas sjätte provsprängning förra året.

Några timmar innan det stod klart att Trump ställt in toppmötet uttryckte det kinesiska utrikesdepartementet i går sin önskan att toppmötet skulle hållas så snart som möjligt med ett gott resultat, och framhöll att det styrande nordkoreanska arbetarpartiet sagt sig villigt att gå in i en nedrustningsprocess tillsammans med USA.

Och efter beskedet om att Trump ensidigt ställt in mötet med Kim skrev den nationalistiska tidningen Global Times i sin kinesiska nätupplaga under rubriken: "Att USA ställer in mötet mellan Kim och Trump är ett allvarligt slag mot situationen på Koreahalvön" att beslutet skadar det internationella förtroendet för USA.