Skandaluppgifter om Uribe skakar presidentval

Det var New York Times som i går avslöjade att Uribe i tidigare hemligstämplad amerikansk diplomatkorrespondens anklagas för nära band till landets mäktiga narkotikabaroner.

Inför presidentvalets första omgång i morgon leder högerkandidaten Iván Duque stort i opinionsmätningarna, om han får över hälften av rösterna så vinner han direkt, utan en andra valomgång. Långt innan Iván Duque formellt blev ytterhögerns presidentkandidat kallades han för "él que dijo Uribe" – den som Alvaro Uribe valt ut.

Uribe, som var Colombias president mellan 2002 och 2010, militariserade landet och förde ett intensivt krig mot Farc-gerillan med hjälp av USA. I dag är han senator och ledare för högerpartiet Centro Democratico. Han leder också kampanjen för att riva upp fredsavtalet med Farc-gerillan.



Uribe har länge anklagats för att ha kopplingar till paramilitära grupper och narkotikakarteller, men han har alltid tillbakavisat anklagelserna. Därför slår New York Times avslöjande igår ner som en bomb i Colombia, bara två dagar innan första valomgången i presidentvalet, där Uribes kandidat Iván Duque leder stort.



Tidningen publicerar nu tidigare säkerhetsstämplade amerikanska diplomathandlingar där Uribe anklagas för att ha haft nära kontakt med Medellín-kartellen under 90-talet. Han ska ha träffat knarkbaronen Pablo Escobars änka, och fått sin valkampanj finansierad av narkotikasmugglare.



Uribe är en centralfigur i Colombias politiska liv, många tror att han kommer styra i praktiken om Iván Duque kommer till makten. Därför kan avslöjandena få konsekvenser för morgondagens val, även om medier på högerkanten hittills skrivit mycket lite om diplomathandlingarna.



Om Duque inte får över hälften av rösterna kommer det bli en andra valomgång den 17 juni, där han troligen möter vänsterkandidaten Gustavo Petro, en av Uribes främsta kritiker som under lång tid försökt påvisa hans kopplingar till just narkotikakarteller och högermiliser.