Allt färre sjuka på grund av jobbet

Under 2017 minskade antalet sjukskrivna på grund av arbetsmiljön med 13 procent jämfört med året innan.

De som sjukskrev sig gjorde det främst på grund av stress, sociala relationer på arbetsplatsen eller belastningsskador.

– Minskningen av anmälda arbetssjukdomar är inte enkel att förklara, och först nästa år går det att avgöra om minskningen ska ses som ett trendbrott eller inte. Det kan vara fråga om en generell minskad benägenhet att anmäla arbetssjukdomar, men det kan också vara så att arbetsmiljön på sina håll har blivit aningen bättre, säger Ann Ponton Klevestedt på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Antalet anmälda arbetsolyckor låg under 2017 på samma nivå som under 2016. Det skedde 44 dödsolyckor under året.

Totalt anmäldes 121 950 arbetsskador till Försäkringskassan under 2017. Det var fler kvinnor som anmälde att de blev sjuka på grund av arbetsmiljön, medan arbetsolyckor var betydligt vanligare bland män.