Konflikter fördjupas i Irak

Vissa bedömare fruktar att Irak åter kan bli skådeplats för nya konfrontationer mellan de regionala stormakterna Iran och Saudiarabien, andra ser tvärtom möjligheter till avspänning mellan Iran och Saudiarabien i Irak. Men tydligt är att Saudiskt inflytande väntas öka.

Efter att Saddam Hussein störtats och Iraks shiamuslimska majoritet kommit till makten, betraktade Saudiarabien länge Irak som förlorat område – USA:s invasion innebar att Iran fick Irak på en silverbricka, menade många bedömare.



Men de senaste två åren har Saudiarabien trappat upp sitt engagemang i Irak – en charmoffensiv med investeringar, handel och diplomati, fotboll, och även saudiska poeter på en poesifestival i Basra.



Och valresultatet, där den färgstarke predikanten Muqtada al Sadr blev vinnare, kan också, på ett oväntat sätt, komma att gynna Saudiarabien.



Shiamuslimske Muqtada al Sadr är kritisk till Irans dominans i Irak och trots att hans egen Mahdi-armé länge ägnade sig åt blodiga sekteristiska uppgörelser med sunnimuslimer, har hans koalition nu vunnit valet med nationalistiska slagord och löften om en politik som inte diskriminerar Iraks sunniminoritet.



En viktig och akut åtgärd kommer att vara återuppbyggnaden av sunnimuslimska städer som förstörts under kriget mot IS i Irak. Och Saudiarabien har redan lovat Irak ett bidrag på 1,5 miljard dollar för denna återuppbyggnad.



Irak hade aldrig kunnat bekämpa IS utan Iran och de shiamiliser som Iran tränat och beväpnat. Men många irakier ser Saudiarabiens nya intresse för Irak som en välkommen motvikt mot Irans dominans och Saudiarabien vädjar starkt till irakiernas arabiska identitet i hopp om att den ska vara starkare än de shiamuslimska banden till Persien.



Riskerna är uppenbara: att Irak återigen blir den scen där Iran och Saudiarabien kämpar om regional dominans, men det finns också bedömare som hävdar motsatsen, bland annat tankesmedjan International Crisis group i en ny rapport där man skriver att om Saudiarabien investerar klokt, undviker att reta upp Teheran, och dämpar sin egen shiafobi så kan Irak bli en bro mellan rivalerna snarare än en krigsskådeplats.