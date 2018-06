SJ får köra två tåg från Stockholm ikväll

– Vi för en dialog med Trafikverket för att hitta en så bra lösning som möjligt, men än så länge har jag inget svar på hur det ska lösas. Det kom med kort varsel, och vi har väldigt stora arrangemang som tar många bussar i anspråk. Så utgångsläget för att hitta ersättningstrafik är tufft, säger Stephan Ray, presstalesperson på SJ.



Trafikverket genomför under helgen underhåll av västra stambanan och enligt plan skulle tågen ledas om via Älvsborgsbanan, vilket nu omöjliggörs på grund av solkurvorna.

– Det är absolut risk för urspårning och därför säger vi stopp. Säkerheten går före allt annat, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.



Värmen kommer att hålla i sig, vilket innebär en utmaning för Trafikverket.

– Sommarperioden är den period då vi kan jobba med underhåll, men samtidigt är det en utmaning med väldigt höga temperaturer. Det är hela tiden en balansgång mellan vad vi tror att vi hinner och klarar av och vad naturen sätter för begränsningar, säger Olsson.



– Vi försöker få Trafikverket att skjuta på banarbetet. Vår förhoppning är att alla tåg ska gå i bägge riktningar, säger Stephan Ray.

Alla resenärer som drabbas får kostnadsfritt boka om sin resa, eller får pengarna tillbaka.

MTR:s snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm påverkas inte, då bolaget valt att köra tågen fram till Herrljunga och sedan bussa resenärerna vidare på grund av de renoveringsarbeten som görs på västra stambanan.

– Den information våra resenärer fått gäller, säger Claes Nyberg, pressansvarig på MTR.



Tågtrafiken på sträckan Göteborg - Herrljunga ställs in från klockan 21 ikväll och fram till söndag på grund av att det varma vädret har orsakat omfattande solkurvor på spåren. Det här påverkar alla SJ-tåg mellan Göteborg och Stockholm i helgen.



Det är 8 000 resenärer som kommer att drabbas av de inställda tågen säger SJ. Stora evenemang som fotbollslandskampen Sverige–Danmark, Stockholm maraton och musikfestivalen Summerburst pågår under helgen. Resenärer uppmanas av SJ att om möjligt välja andra transportsätt.



Orsaken till stoppet är alltså de så kallade solkurvorna. Ett problem är att värmen kom så fort, annars hinner man åtgärda solkurvorna, säger Anders Ekberg, professor vid Chalmers tekniska högskola.



Men frågan är varför detta inte är ett större problem i andra länder där det ofta är så varmt som det har varit i Sverige de senaste dagarna. Förklaringen är att de svenska järnvägarna ska också hålla under strängt vinterväder, säger Anders Ekberg.