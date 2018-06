8 000 resenärer kan andas ut

Men att skjuta upp arbetet på spåret kommer att kosta pengar säger trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Den ihållande värmen orsakade i dag stora så kallade solkurvor på en sträcka son var reserverad för att leda om trafiken under ett planerat banarbete.

Trafikverket ställde in all tågtrafik där och det innebar att tågen mellan Stockholm och Göteborg inte kunde gå under hela helgen.

Men efter ett utdraget möte med SJ beslutade trafikverket att ställa in det planerade banarbetet och låta trafiken gå som vanligt istället.

Stor glädje alltså för resenärerna som slipper ett tågkaos, men uppskjutningen av banarbetet kommer att kosta pengar.