Många kvinnor med bröstcancer kan slippa cellgifter

Överläkaren Maria Ekholm är inte säker på att metoden kan användas i Sverige, eftersom den är dyr, men studien är ändå bra nyheter för bröstcancerpatienterna, säger hon.

– Det är oerhört viktigt eftersom vi nuförtiden alltmer syftar till att individualisera diagnostiken och behandlingen baserat på tumörens egenskaper. Det här är viktiga resultat men det kanske inte är just detta testet vi ska införa nästa vecka, säger Maria Ekholm.

Studien, som publicerats i The New England Journal of Medicine, presenterades igår på en stor konferens i Chicago.



Den slår fast att man genom prover från cancertumörer kan se om behandlingen med cellgifter är nödvändig eller om det räcker med hormonmediciner, som har mindre biverkningar.



Cirka tiotusen kvinnor mellan 18 och 75 år testades, de hade tumörer vid ett tidigt stadium som var max fem centimeter och som inte hade spridit sig till lymfkörtlarna. De klassades som mellanriskpatienter.

Testpersonerna följdes upp efter flera år.

Resultat: 94 procent av de som utsattes för cellgifter var vid liv efter nio år, och andelen var lika stor för de som bara använde hormonmediciner. Med andra ord: Hormonmediciner var lika effektiva som cellgiftsbehandlingen med sina tuffa biverkningar.

Enligt forskarna kan upp till 70 procent av dem med bröstcancer slippa cellgifterna med hjälp av den nya metoden. De påpekar dock att studiens resultat gäller framförallt kvinnor efter klimakteriet, resultatet var mindre säkert för dem under 50 år.

Överläkaren Maria Ekholm säger att flera studier visar på liknande resultat. Problemet med den nya metoden i USA är att proverna man tar från tumörerna är dyra, säger hon.



– Det handlar ju om 30 000 kronor per test vilket kan vara välinvesterade pengar om man kan bespara patienten cellgiftsbehandlingen, som också är dyr och som även har andra kostnader som till exempel sjukskrivning, säger Maria Ekholm.