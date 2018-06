Italienare avvaktande till nya regeringen

Det är nu två systemkritiska och populistiska partier; Femstjärnerörelsen och La Lega som ska samarbeta i en aldrig tidigare prövad konstellation. I helgen påbörjade de sitt arbete.

Vår korrespondent Margareta Svensson har träffat några väljare i Rom och Luisa är en av dem som är kritiska:



– Vi är besvikna och oroade, säger Luisa och hennes väninna i Rom. Först på grund av kaoset kring regeringsbildningen och nu när regeringen har bildats – för att vissa verkar oerfarna och andra är experter mer än politiker, säger hon.



– Och hur ska de hitta pengar för att finansiera sånt som medborgarlönen? säger Luisa.



I helgen har det varit Republikens dag i Italien och offentliga byggnader har haft öppet hus. Fatima och Helen Hassan har just skakat hand med president Mattarella, när Ekot träffar dem.



– Om den nya regeringen får vi nog vänta och se, säger Helen Hassan. Men när det gäller migrationsfrågan så hoppas jag att flyktingmottagandet ska ske på ett demokratiskt sätt.



Som barn till en afrikansk muslimsk far och en italiensk katolsk mor har de märkt av en ökad rasism under de senaste åren. Den gamla skiljelinjen mellan nord och syd har ersatts av att vara för eller emot afrikaner, tycker de.



– Men ofta räcker det bara att lära känna varandra för att åsikter ska förändras. Italien borde öppna sig istället för att sluta sig, säger de.



Den nye inrikesministern Matteo Salvini, från de främlingsfientliga partiet La Lega, besökte Sicilien igår och sa där att utvisningarna av de som saknar asylskäl måste öka och att man bör bygga fler flyktingförvar på fler platser.



Han sa också att han ska prata med ministerkollegor i andra länder, om vad man kan göra för att förhindra att båtar med migranter och flyktingar alls ger sig av över Medelhavet.