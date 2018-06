Stora brister i arbetsmiljön för bemanningsanställda

Ansvaret för en bemanningsanställds arbetsmiljö är delad mellan det företag som hyr ut och det som hyr in personal. Men det är hos kundföretaget som det direkta, konkreta ansvaret för arbetsmiljön ligger, enligt Sören Söderman.

Däremot är det upp till bemanningsföretaget att påpeka och samarbeta med kundföretaget så att arbetsmiljöfrågorna sköts korrekt och inte glöms bort. Här finns en risk att personal hamnar mellan stolarna, vilket ökar riskerna för arbetstagarna.

– Det är rätt tydligt i lagen, problemet är sedan är att det ska gå från ord till handling. Eftersom det är två olika arbetsgivare, är det lätt att skylla på varandra, och det görs ibland.

Enligt den nya rapporten från Arbetsmiljöverket så är just kundföretagen, det vill säga de som hyr in, dåliga på att ha en ordentlig genomgång med den som hyrs in av just arbetsmiljöpunkterna på arbetsplatsen. Bemanningsföretagen behöver utveckla samarbetet med företagen, menar verket.

De senaste åren har det startats olika projekt i branschen för att just belysa och försöka förbättra arbetsmiljöfrågorna för bemanningsanställda. Man har även tillsatt en särskild arbetsmiljögrupp där flera parter, bland annat facken, finns representerade.

Martina Elfgren Lilja är tillförordnad förbundsdirektör på Almega, som är arbetsgivar- och branschorganisation för bland annat bemanningssektorn.



– Målet är att inga arbetsplatsolyckor ska ske.



Hur ska ni nå det målet?



– Genom ett samarbete på lokal och central nivå, mellan myndigheten, mellan företag och fack. Våra medlemsföretag gör redan mycket, men det finns kvar att göra. Med ett fortsatt gott samarbete kommer vi till rätta med det här.