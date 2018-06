Hemvärnet sätts in mot skogsbranden utanför Sala

Det var vid halv tre i eftermiddags som räddningstjänsten larmades till ett skogsparti utanför Sala som hade fattat eld. P4 Västmanland talade med räddningsledaren Kenneth Andersson tidigare under kvällen.



– Vi har inte läget under kontroll överhuvudtaget än så länge. Vi försöker omringa branden men har inte lyckats än så länge. Vi har fått hjälp av två helikoptrar från Västerås som bistår oss i släckningsarbetet, säger räddningsledare Kenneth Larsson.



Trots att stora resurser från räddningstjänsten, ett femtiotal hemvärnssoldater och även en helikopter från försvarsmakten har kämpat i timmar så är branden alltså ännu inte under kontroll.



Det finns inte några uppgifter om skadade personer i det glest befolkade området, men under kvällen har boende och djur från tre närliggande gårdar evakuerats. Polisen har upprättat en samlingsplats för de evakuerade.



Brandområdet är i samma trakter som härjades av den stora skogsbranden 2014 och dagens rökpelare väckte många minnen till liv, bland annat i en av de evakuerade gårdarna Månsbo där Sara Jakobsson och hennes man bor.



– Man kastas ju tillbaka till branden för fyra år sedan. Stressande såklart. När jag såg helikoptarna så var det en lättnad. det känns som vi är litet mer förberedda den här gången, säger Sara Jakobsson.

Enligt räddningstjänsten är det svårorienterat på plats och man vet ännu inte vad som har orsakat branden.

– Det är torrt och vinden är kraftig – det går fort, säger Tommy Wållberg, ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar, till TT och tillägger att de har gått upp i stabsläge.

– Det innebär att vi ringer in folk som är lediga och har en ledningsstab bakom ledningscentralen som kan styra. Vi har inte branden under kontroll och vi vill inte upprepa att det blir som förra gången 2014, därför går vi upp tidigt i stab, säger Tommy Wållberg till TT.