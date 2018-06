Fler anmäler misstänkt finansiering av terrorism

–Vi har sett en ökning de senaste fyra åren. Ökningen 2017 uppgick till nästan 25 procent jämfört med året innan.

Sammanlagt fick finanspolisen in ungefär 16 500 rapporter om misstänkta transaktioner under 2017. Året innan låg siffran på en bit över 13 000. Enligt Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen på polisen, tror man att ökningen till stor del beror på att lagstiftningen skärpts, vilket gjort att fler är rapporteringsskyldiga, samt att man arbetat med att öka kunskapen hos rapporteringpliktiga.

Den vanligaste anledningen till misstanke som företagen uppger är stora och ovanliga transaktioner. I strax under tre procent av rapporterna anges misstanken vara finansering av terrorism, och det är en något större andel än året innan. Enligt Linda Staaf har man inte analyserat klart vad detta beror på, men man tror att det kan förklaras med att det finns en större medvetenhet.

–Terrorbrott och finansiering av terrorism har fått större fokus i samhället idag, så att fler av de rapporteringspliktiga verksamhetsutövarna är uppmärksamma på sådana här transaktioner.

Linda H Staaf berättar också att transaktioner som har med penningtvätt och finansering av terrorism att göra alltmer blir internationella.

–Det är inte alls ovanligt att ett brott begås utomlands, pengarna tvättas i ett annat land. Så därför blir det här internationella samarbetet allt viktigare.