Efter fler fall av livmoderhalscancer – nu söks orsakerna

Arbetet görs för att finna förklaringen bakom ökningen säger Björn Strander, ordförande i nationella arbetsgruppen för förebyggande av livmoderhalscancer.

– Det är ganska omfattande och det finns skäl till att det inte drar ut för mycket på tiden. Det är något som kommer att engagera alla laboratorier i landet. Det kommer ske redan under sommaren och målsättningen är att det ska vara klart i september.



Från att tidigare varit omkring 450 kvinnor som årligen drabbats av livmoderhalscancer har antalet sedan 2014 årligen varit omkring 550. En ökning alltså med 100 fall per år eller motsvarande 20 procent. Främst har ökningen skett i gruppen kvinnor som tidigare, efter att tagit cellprov, fått besked om att de inte har cancerformen, men där de senare ändå drabbats. Testens skydd mot cancern har alltså försämrats.



– I grunden är det allvarligt för att den här sjukdomens vanlighet är beroende av det screening-program som ska skydda kvinnor i Sverige. Där har sjukvården ett mycket stort ansvar att det är tiptop, och att det fungerar så bra som det över huvud taget kan. Och här ser vi alltså tecken på att skyddseffekterna av det programmet inte är lika stort.



Som Läkartidningen skriver och Ekot rapporterat om under dagen är samtidigt det ökade antalet fall av livsmoderhalscancer ojämnt fördelade över landet. Medan exempelvis andelen i Skåne och Stockholm är konstant, har fallen blivit fler i bland annat Östergötland, Värmland och Dalarna. Men orsakerna till det är alltså ännu för tidigt att säga något om enligt Björn Strander.



– Det vågar jag nästan inte spekulera i. Det kan ju handla om diagnostiken, det kan handla om hur proverna bereds. Det kan till och med handla om själva provtagningen som inte sker på laboratorierna. Så det finns olika bitar att titta på i detta. Men för kvinnornas del har det resulterat i att skyddseffekterna blivit sämre och det är oacceptabelt.