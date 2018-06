Hjälpprojekt tvingas välja Sida eller USA

– Vissa hjälporganisationer här i Moçambique kan inte längre behålla sina svenska biståndspengar för att de valt att ta emot medel från USA och då skrivit på papper och lovat att inte utföra eller prata om aborter, berättar Helena Chiquele på Oxfam.



– Organisationerna befinner sig nu i ett krig, säger hon.



Sida:s inställning är att man inte kan ge bistånd till projekt som rör sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter om hjälporganisationen skrivit på USA:s anti-abortregler.



– De svenska villkoren skadar bra hälsoprojekt lokalt, anser Bergen Cooper, som är forskningschef på kvinnorättsorganisationen Change i USA som tagit fram den nya rapporten.



Sverige tillsammans med 50 andra länder har skakat fram knappt fyra miljarder kronor i biståndsmedel som ska kompensera för USA:s nya hårda antiabortregler, men de pengarna motsvarar bara fem procent av det jättelika amerikanska hälsobiståndet.



Trumpadministrationens krav gäller inte bara familjeplanering, utan också projekt mot malaria, svält, rent vatten, ebola och zika och enligt den nya rapporten från Change så ökar kraven antalet osäkra aborter.



HIV-kliniker för tjejer i Moçambique och Zimbabwe har minskat sin verksamhet med 90 procent sedan de nya amerikanska reglerna trädde i kraft.



Pia Engstrand som är ansvarig för hälsobistånd på Sida säger att hittills har inga hjälporganisationer Sverige ger stöd skrivit på de amerikanska reglerna och att Sida inte tänker vika sig för USA:s munkavle.



– Det är lika viktigt känner vi härifrån att vi vågar stå upp och försvara aborträtten och kvinnor och flickors rättigheter generellt, enligt Pia Engstrand på Sida.



Referens: Prescribing Chaos in Global Health. The Global Gag Rule from 1984-2018, Center for Health and Gender Equity, Juni 2018.