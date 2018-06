TV-kocken och författaren Anthony Bourdain är död

Anthony Bourdain var i Frankrike där han spelade in ett avsnitt av CNN-programmet Parts Unknown när han hittades död i sitt hotellrum.

Han vann en Peabody Award 2013 för just Parts Unknown.

1999 skrev han en artikel för The New Yorker med rubriken "Ät inte innan du läst det här" som sedan blev en bok med titeln "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly".



Det blev starten på en prisad TV-karriär.