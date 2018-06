Ekonomer: Tillväxtmarknader klarar den starka dollarn

– Jag tycker att det är ganska annorlunda den här gången jämfört med tidigare omgångar, och skillnaden den här gången är att turbulensen är koncentrerad till de tillväxtmarknader där det faktiskt också finns inhemska problem, säger Kristin Magnusson Bernard, global chef för makroanalys på Nordea.

Hon tillägger att de flesta tillväxtländer har mer välskötta ekonomier i dag.

Den starka amerikanska dollarn har inneburit att många tillväxtmarknader, som har stora lån i dollar, pressats. I länder som Turkiet och Argentina har detta tillsammans med hög inflation och stora statsskulder inneburit ekonomiska kriser.

Flera framstående ekonomer, så som Harvardekonomen Carmen Reinhart och ekonomipristagaren Paul Krugman, har också varnat för ett nytt finanskrisscenario liknande det som drabbade Asien i slutet av 1990-talet. Men andra är inte lika oroade.

Per Hammarlund, chefsstrateg för tillväxtekonomier på SEB, säger att tillväxtmarknaderna fortfarande bärs upp av en stark tillväxt och han menar att även om dessa länder har stora skulder i dollar så har de också export i dollar.



– I takt med att dollarn stärks så får du också in mer exportintjäning. Så du har en naturlig "hedge", genom att du har skulder i dollarn samtidigt som du tjänar in pengar i dollar.



Samtidigt har risken för störningar i världshandeln ökat i och med rädslan för ett handelskrig när USA tagit en mer protektionistisk hållning och hotat med olika tullar.



– Det är stigande risk faktiskt. Men jag tror att i mångt och mycket är det en förhandlingsteknik från Trumps sida. Man vill tvinga fram folk till förhandlingsbordet och tvinga fram eftergifter, säger Per Hammarlund



Kristin Magnusson Bernard håller med om att ett handelskrig utgör den största risken för tillväxtmarknader men ett sådant skulle även drabba resten av världen, och länder som Sverige skulle antagligen drabbas hårdare.



– I allmänhet tror jag faktiskt att vi har större problem i västvärlden än vad tillväxtekonomier har.