Trump: USA hoppar av G7-mötets gemensamma slutkommuniké

"På grund av Justins falska uttalanden på presskonferensen och Kanadas massiva tullar mot amerikanska bönder, arbetare och företag, har jag gett USA:s representanter instruktioner om att inte stödja det gemensamma uttalandet", skrev president Donald Trump på Twitter.

Trump tillade att han nu överväger att införa tullar på importerade bilar.

Trump verkar reagera på Trudeaus uttalanden om att Kanada nu går vidare med motåtgärder mot de amerikanska tullarna, och på att den kanadensiske premiärministern kallat Trumps förklaring om att tullarna är nödvändiga för USA:s säkerhet för "en förolämpning".

Utspelet är det senaste tecknet på hur ytterst ansträngt läget är mellan USA och de andra G7-länderna, framför allt på grund av oenigheter om handelspolitiken.

Texten man tidigare kommit överens om var hållen i allmänna ordalag, men kommer nu alltså bara att undertecknas av de sex övriga G7-länderna.

Trump anklagar alltså Kanadas premiärminister Justin Trudeau för att ha ljugit under G7-mötets slutpresskonferens, och så här skriver den amerikanske presidenten på Twitter timmarna efter att USA skrivit på det gemensamma G7-uttalandet:

"Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!"

samt:

"PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!"

Den kanadensiske premiärministerns kommunikationschef, Cameron Ahmad, skrev därefter på Twitter att Trudeau inte sagt någonting på presskonferensen som han inte sagt tidigare, både offentligt och i direkta samtal med Trump.

"Statement from the Prime Minister’s Office:



We are focused on everything we accomplished here at the #G7 summit.



The Prime Minister said nothing he hasn’t said before — both in public, and in private conversations with the President."