Brand bland valsedlar hotade omräkning i Irak

Valsedlarna såg ut att gå upp i rök bara ett par dagar efter att Iraks parlament bestämt att hela valet skulle räknas om, efter beskyllningar om valfusk.

Premiärminister Haidar al Abadi kallade gårdagens brand för ett attentat mot Iraks demokrati. Abadi, vars allians gjorde överraskande dåligt ifrån sig i valet, är en av dem som möjligen skulle tjäna på en omräkning.

Många irakier trodde att Abadi skulle vinna valet efter segern mot IS. Terrorrörelsen kontrollerade tidigare stora delar av norra Irak, framförallt staden Mosul, men har nu bekämpats och fördrivits, vilket bland annat lett till en kraftig nedgång av antalet dödade civila i Irak. Det rör sig om en nedgång på över 75% – knappt 500 dödade civila under årets första halvår, jämfört med 2000 första halvåret i fjol.

Men trots det blev valets vinnare istället en koalition av shiamuslimer och kommunister, ledd av den färgstarke predikanten Muqtada al Sadr, en gång i tiden efterlyst levande eller död och stämplad av USA som Iraks farligaste man. Hans shiamilis, Mahdiarmén bekämpade inte bara USA utan ägnade sig också åt blodiga sekteristiska uppgörelser med Iraks sunnimuslimer.

Men idag håller Muqtada al Sadr på att växa in i sin nya image som nationalistisk, ansvarsfull, om än populistisk politiker. Han har givit sin Mahdiarmé order om att lämna in sina vapen och har blivit populär genom att leda protester mot Iraks omfattande korruption, bland annat stora demonstrationer som vällde in i den befästa Gröna Zonen i Bagdad för två år sedan.

Omräkningen av valet ser nu ut att kunna genomföras. Det återstår att se hur denna omräkning kommer att påverka Muqtada al Sadr.