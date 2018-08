Portugiser åkte till sin tidigare koloni Angola för att överleva

– När jag intervjuade människor, både angolaner och portugiser, om hur de relaterade till varandra på arbetsplatser var det förvånansvärt mycket av de gamla koloniala mönstren som satt kvar, säger socialantropologen Lisa Åkesson till Ekot.

Enligt hennes studie är det grovt sett så att portugiserna ser angolaner som okunniga och arbetsovilliga. Angolaner anser samtidigt portugiser vara arroganta och rasistiska, främst i byggsektorn. Däremot är det flera angolaner som lyfter fram portugiser som bra lärare i arbetslivet.

Portugal drabbades hårt när eurokrisen slog till för snart tio år sedan. Samtidigt upplevde den forna kolonin Angola en enorm tillväxt tack vare stora oljetillgångar.

Landet blev självständigt från Portugal 1975. Därefter följde 27 år av inbördeskrig, men i början av 2000-talet inleddes en slags modern guldrusch i Angola.

2012 rapporterade Ekot från huvudstaden Luanda. Portugisiska Cristiana Lavrador hade då fått bra jobb på en angolansk bank medan hennes man jobbade i oljebranschen. Hon sa att portugiser kommer till Angola "för att överleva".

Nu har alltså docent Lisa Åkesson tittat djupare på fenomenet.



– Det här är faktiskt första gången i världshistorien som en stor grupp, över 100 000 människor, från en tidigare kolonialmakt, alltså Portugal, åker till en tidigare koloni, Angola, för att söka en bättre framtid. Det är arbetskraftsmigration som går åt ett annat håll, säger Åkesson.

Hon bygger sin forskning på djupintervjuer med 62 personer i Angola, både angolaner och portugiser, under två år fram till 2015. Resultatet presenteras nu i boken "Post-colonial Portuguese migration to Angola: Migrants or Masters?".

De senaste åren har den ekonomiska pendeln svängt igen. Angola har drabbats mycket hårt av oljeprisraset 2014, och landets totala ekonomi har krympt de två senaste åren, enligt siffror från Angolas nationalbank.

Under samma tid har Portugals tillväxt kämpat sig tillbaka strax över nollstrecket. Många, men långt ifrån alla, portugiser har nu återvänt hem från Angola.

– De som åkte till Angola för att tjäna snabba pengar, men egentligen inte ville vara där, har åkt hem i stor utsträckning, konstaterar Lisa Åkesson.