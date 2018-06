Stor skillnad på den lokala polisnärvaron

Antal områdespoliser i polisregionerna

Nord: 37 områdespoliser - 24 185 invånare per områdespolis.

Bergslagen: 43 områdespoliser - 20 086 invånare per områdespolis

Mitt: 48 områdespoliser - 19 238 invånare per områdespolis

Stockholm: 80 områdespoliser - 29 480 invånare per områdespolis

Väst: 160 områdespoliser - 12 560 invånare per områdespolis

Öst: 96 områdespoliser - 11 428 invånare per områdespolis

Syd: 126 områdespoliser - 15 393 invånare per områdespolis

Källa: Rundringning till polisregionerna.