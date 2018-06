Prognossänkningen kommer knappt tre månader inför riksdagsvalet den 9 september och följer på att även Konjunkturinstitutet (KI) i veckan dragit ned på sin BNP-prognos.

Även för nästa år sänker regeringen tillväxtprognosen.Överlag följer konjunkturen den tidigare prognosen men på grund av omvärldsfaktorer, framförallt när det kommer till handeln revideras den ned något, säger finansminister Magdalena Andersson (S) under presskonferensen

Samtidigt som regeringen sänker tillväxtprognosen pekar finansminister Magdalena Andersson (S) på att det går snabbare för de nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

– Etableringen går dubbelt så snabbt som tidigare, det beror på flera faktorer, däribland högkonjunkturen men även de etableringsinsatser vi har genomfört, säger hon på en pressträff.

I prognosen tar Sveriges finansminister upp riskerna som Sverige står inför, dessa innefattar bland annat spänningarna mellan USA och omvärlden.

– Vi ser risker i vår omvärld och nationellt. Det handlar om världshandeln och nationellt är det bostadsmarknaden, hushållens höga skuld sättning är en risk, säger Magdalena Andersson.

– En stor konsekvens för ekonomin vore om hotet om tullar på motorfordon blir verklighet, dessa motsvarar ett exportvärde på 20 miljarder kronor, fortsätter Magdalena Andersson.

Men arbetslösheten bedöms inte falla mer än tidigare bedömningar utan hamnar på 6,2 procent både i år och nästa år, oförändrat jämfört med vårprognosen.

– Vår bedömning är att arbetslösheten fortsätter att sjunka i år. Prognosen är oförändrad jämfört med den vi hade vid vårpropositionen. Enligt den gamla definitionen så ligger arbetslösheten på fyra procent vilket var ett vallöfte från Socialdemokraterna vid ett tidigare val, säger Magdalena Andersson.

Samtidigt skriver regeringen ner prognosen för de offentliga finanserna. Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande väntas nu landa på 0,7 procent av BNP i år och 0,9 procent nästa år. Tidigare prognos löd plus 1,0 procent av BNP både i år och nästa år. Orsaken till det hänger enligt regeringen ihop med en bokföringsmässig förflyttning av utgiften för EU-avgiften.

– Vi flyttar 5 miljarder som vi tidigare trodde skulle redovisas förra året till att redovisas i år. Och det gör att de offentliga finanserna förra året blir 5 miljarder starkare än vad vi trott. Å andra sidan blir de offentliga finanserna i år 5 miljarder svagare än vi trott. Det blir en periodiseringseffekt som finns i det. Det handlar också om att kommunerna i år investerat något mer än vad vi tidigare bedömt att de skulle göra, säger Magdalena Andersson.

Regeringens inflationsprognos höjs samtidigt. Inflationen mätt som KPIF beräknas i snitt hamna på 2,0 procent i år och 1,8 procent 2019. I april räknade regeringen med en KPIF-inflation på 1,7 procent i år och 1,7 procent nästa år.

Per invånare är ökningstakten i BNP betydligt lägre eftersom befolkningen växer. Regeringen spår att BNP per invånare ökar med 1,4 procent i år, jämfört med den förra prognosen på 1,9 procent. Nästa år väntas BNP-tillväxten per invånare landa på 1,1 procent (1,3).

Magdalena Andersson avrundar presskonferensen med att ta upp Sveriges demografiska utmaning framöver.

– Vi är inne i det demografiska skiftet som vi har pratat om så länge, valet kommer bli en folkomröstning om välfärden. Just nu har vi den högsta försörjningskvoten sedan 30-talet. Den kommer att bli ännu större framöver.