Ingen rättslig prövning av thailändsk militärkupp

Nu varnar människorättsadvokater för att militärregimen kommer fortsätta att verka även om det blir demokratiska val nästa år.

– Idén var att få kuppen prövad i domstol genom att stämma de högsta militärerna, säger advokat Arnon Nampa som drev målet.

Att frågan gick ända upp till högsta instans är ändå nån slags seger, säger han – men beklagar att det blev stopp där och säger att risken nu finns att det blir fler kupper i framtiden. När de inte anses olagliga enligt domstol.

Men, säger han, vi kommer fortsätta att slåss för demokrati.

Pressen har ökat på militären att ordna demokratiska val.

Premiärministern Prayuth Chanocha är just nu på Europabesök och träffade igår Storbritanniens premiärminister Theresa May som sa att hon förutsätter att det hålls val i Thailand i början av nästa år.



Och i veckan som kommer har regimen sagt att oppositionspartier ska bjudas in för diskutera hur ett val skulle kunna gå till.

Men samtidigt kom idag en rapport från människorättsorganisationen Thai Lawyers for Human rights som varnar för att militärstyret kommer leva kvar, även om det skulle bli en demokratiskt vald regering.

Regimen har etablerat sin egen politiska ordning och stiftat lagar som gäller även om militärerna lämnar makten.



Soldater har tagit plats på alla nivåer i statsapparaten och det är militären som sköter tillsynen av åklagare och poliser.



Det blir en utmaning för en ny regering att få bort det militära inflytandet över lagar och administration, konstaterar rapporten.



Och advokat Arnon Nampa håller med, men hyser ändå hopp.

– Till slut, säger han, måste Thailand gå tillbaka till demokrati.