Regeringen kritiseras för hantering av extrema organisationer

Det var i höstas i samband med NMR:s demonstrationer i Göteborg som justitieminister Morgan Johansson bjöd in oppositionen och presenterade flera olika förslag.



Nu inför NMR:s framträdande under politikerveckan i Almedalen i Visby har regeringen inte lyckats få fram några förbättringar för polisen, säger justitieminister Morgan Johansson.



– Ja vi har inte hunnit ändra lagen sedan höstas, det har vi inte gjort, men däremot så gör vi en översyn av just hets mot folkgrupp.



Regeringen tillsätter nu, åtta månader, efter mötet i höstas en utredning som ska göra en översyn om hets mot folkgrupp och enligt Morgan Johansson kommer det att ta minst ett par år innan det kan bli ny lag.

Men i övrigt är inget av förslagen klara, till exempel översyn av ordningslagen som skulle kunna ge polisen möjlighet att styra var demonstrationer kan genomföras.

Morgan Johanssons säger att det är en svår avvägning mellan yttrandefriheten och regler som begränsar extrema politiska rörelser som nazistiska NMR:s aktiviteter.



– Det är ju svårt att kunna förena den typen av inskränkningar mot den grundlagsfästande demonstrationsfriheten, men vi är inte färdiga än i den analysen. Men när vi är färdiga då kommer vi också att presentera, säger Morgan Johansson.



Oppositionen är starkt kritisk till att regeringen inte har tagit hjälp av övriga partier i Riksdagen och arbetat fram nya bättre verktyg för polisen.

Tomas Tobé Moderaternas rättspolitiska talesperson är en av kritikerna.



– Ja det är beklagligt att regeringen är så pass saktfärdig och jag kan faktiskt inte riktigt förstå det, vi är politiskt överens om detta och det finns ingen anledning för regeringen att avvakta i det här läget.



Vad skulle regeringen ha gjort?



– Ja vad sägs om att regeringen gjorde det de sa att de skulle göra. Det vill säga att man skulle gå vidare med de förslag som vi har politisk samsyn om.



Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin är på samma linje.



– När vi hade de här samtalen borde man ju ha tagit dem på stort allvar och sett till att börja jobba med dem tillsammans med oss i Riksdagen.



Hade det kunnat vara mera saker framme då?



– Vi hade kunnat ha utredningar på plats och vi kanske till och med hade kunnat ha lagstiftning på plats.



Som vad då?



– Till exempel det finns ju olika lagar som inte är så moderna längre i brottsbalken, som till exempel olovlig kårverksamhet, uppvigling och sådana brott som man skulle kunna titta på för att skruva upp trycket på den här typen av rörelser.