Människohandelshärva avslöjad i Kambodja

33 gravida kvinnor upptäckts i en räd mot människohandel. De var alla anlitade som surrogatmödrar, en verksamhet som förbjöds i Kambodja för två år sedan.

Fem personer har gripits i räden. Chefen för anti-trafficking-enheten på polisen i Phnom Penh uppger för flera nyhetsbyråer att de är misstänkta för människohandel och förmedlare av surrogatmödrar. De ska ha drivit en verksamhet som redan förmedlat tjugo barn till par i Kina. Barnen som de 33 kvinnorna väntade skulle också levereras dit.



Sedan ettbarnspolitiken i Kina slopades har efterfrågan på surrogatmödrar ökat och enligt uppskattningar kommer över tio tusen barn per år till Kina på det sättet.



En stor del från just Sydostasien där många kvinnor är fattiga och ser det som en ekonomisk möjlighet. De gravida kvinnorna som upptäcktes nu skulle få 10 000 dollar var, 500 när de blev gravida och sedan 300 i månaden när barnet var fött - tills hela summan var betald.



Men på senare år har myndigheterna slagit ner på den här verksamheten som ses som ett utnyttjande av fattiga kvinnor och deras kroppar. Indien och Thailand har infört förbud. När det stoppades här i Thailand för tre år sedan flyttade flera kliniker över just till Kambodja men där förbjöds det också året efter.



Trots det har verksamheten fortsatt och förra sommaren dömdes en australisk sjuksköterska till ett och ett halvt års fängelse för att ha drivit en surrogatklinik i Kambodja.



De 33 gravida kvinnorna är inte misstänkta för något brott men kommer att få delta i brottsutredningen.