Falun testar lyckad modell för barn som mår dåligt

När Chloe Cooper i Inverness var 15 år och gick i högstadiet ville hon ta sitt liv. Men det nya skotska systemet Girfec – Getting it right for every child – där skola, socialtjänst och vården jobbar ihop om åtgärder så fort det finns tecken på att en elev inte mår bra, och att en socialarbetare på skolan gav henne samtalsstöd räddade hennes liv, säger Chloe Cooper.



– Antalet barn som kräver åtgärder av de sociala myndigheterna för kriminalitet, missbruk, barnmisshandel eller vanvård har halverats efter 10 år av Girfec-systemet, säger Bill Alexander som är chef för skola och barnhälsa på den skotska kommunen Highland council.

– Det gör att det blir mer resurser över för de barn som har behov av hjälp, fortsätter Bill Alexander.



Skottlandsmodellen förordas av Sveriges kommuner och landsting liksom av Vänsterpartiet i Ekots enkät över vilken vårdpolitik man vill föra med inspiration av andra länder i Europa. Även Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är positiva till idén.



Ett tiotal kommuner i Sverige har lånat delar av det skotska systemet men Falun blir först i Sverige i höst att testa hela konceptet ihop med landstinget Dalarna.

Två förskolor, en grundskola och två familjecentraler ingår i det tvååriga försöket. En ansvarig så kallad trygghetsperson utses för varje barn, antingen en BVC-sköterska eller rektor som samordnar alla insatser.



– Vi ska inte skjuta barnen mellan oss eller skjuta problemen på framtiden utan vi tror att genom att vara ute i tid så kommer vi att kunna hjälpa många många fler långt mycket tidigare än vi lyckats med idag utifrån de system vi har att förhålla oss till, säger Magnus Nordahl chef för barn och familj på socialförvaltningen i Falu kommun.

