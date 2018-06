Banarbete leder till inställda tåg

– Det kommer ta åtminstone 30 minuter längre mellan Stockholm och Göteborg. Sedan kan det också innebära att du kanske måste behöva tänka över att resa med en annan avgång än den du hade planerat från början, säger Bengt Olsson.



För att förbättra framkomligheten och säkerheten kommer Trafikverket under nästa vecka inleda ett omfattande underhållsarbete på västra stambanan. Tåg kommer trafikera sträckan, men det blir färre avgångar och mellan 30-40 tåg kommer ställas in. Något som berör fler tusen resenärer som redan bokat biljett.



– Det innebär att de måste vara i kontakt med sitt järnvägsföretag för att se vad det är för lösning de kommit fram till där. Det är lite svårt att säga vilken lösning det blir eftersom det är flera företag som kör på den här sträckan, säger Bengt Olsson.



Det pågår flera banarbeten under sommaren, som leder till att en del sträckor ersätts med buss, vissa tåg går en annan väg eller så påverkas restiden. Men nu, med start nästa vecka och ytterligare två veckor påverkas framkomligheten ytterligare och tåg tas alltså helt ur trafik.



Samtidigt pågår renovering av tågspåren mellan Stockholms central och Södra station. Något som påverkar omkring 450 000 resenärer, som ska resa söderut från Stockholm. De måste från och med i dag och tom 19 augusti ta sig till Stockholm södra eller Flemingsberg, vilket kan ställa till det för många, inte minst turister:



Magda från Österrike var förvånad över att det fanns så få tåg på informationstavlan på Stockholm Central idag. Hon visste inte att hon skulle åka från Stockholm Södra och missade därför sitt tåg till Göteborg.

– Jag väntar och jag är arg. Och jag är svettig för jag sprang som Forest Gump, säger hon.