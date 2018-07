Tvångsvårdade tvingas betala

En huvudprincip i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja, men nya siffror från Socialstyrelsen visar att 11 593 personer blev inlagda på sjukhus med stöd av LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, under förra året.

För många av dem innebar tiden på sjukhus en stor ekonomisk smäll. För även om flera landsting har slopat avgifterna vid just sluten psykiatrisk tvångsvård, tar fortfarande majoriteten av dem betalt.

– Det är sjukt att man ska behöva betala för det. Vårdas man med tvång är det i sig en kränkning för individen. Det är motsägelsefullt att man ska betala för till exempel tvångsmedicinering eller för att inte få gå ut, säger Anna-Clara Skogholt.



Hon är ambassadör för föreningen Hjärnkoll och har tvångsvårdats under flera perioder de senaste fyra åren. Perioder som resulterat i höga räkningar när hon väl har skrivits ut.



– Jag har hittills i mitt liv betalat minst 25 000 kronor, men jag tror att det är mer, berättar säger Anna-Clara Skogholt.

– De här kostnaderna har framförallt betytt att livet efter att jag har varit på sjukhus också har påverkats. Jag har fått avstå från sådant som skulle ha varit bra för mig egentligen.



Grundregeln för all vård på sjukhus är att de patienter som fyllt 20 år betalar 100 kronor per dygn. Men när Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde en koll tidigare i år var det fem av de landsting som svarade som uppgav att man hade tagit bort avgifterna vid just sluten psykiatrisk tvångsvård: Norrbotten, Kalmar, Jämtland-Härjedalen, samt Stockholm och Östergötland, som båda tog bort avgifterna så sent som i år.

Ekots uppföljningskoll visar att även Halland, Värmland och Västra Götaland inte längre tar ut några avgifter vid sluten tvångsvård.

Men fortfarande tar majoriteten, eller 13 av 21, av landstingen betalt även av personer som är inlagda mot sin vilja. Bland annat landstinget i Västernorrland, där Ewa Back är socialdemokratiskt landstingsråd.

– Frågan har överhuvudtaget inte väckts att vi inte skulle ta ut avgiften. Det är inte en fråga som varit uppe till diskussion hos oss, säger Ewa Back.



Att de olika landstingen har olika regler kring det här innebär att patienter i vissa delar av landet drabbas hårdare ekonomiskt än andra. I Stockholm hade frågan diskuterats under en länge tid innan avgiften togs bort vid nyår.

– Det är förskräckligt, vi talar om jämlik vård och så ser det så väldigt olika ut i landet, säger Jessica Ericsson, liberalt landstingsråd i Stockholm.

– Vi vet att det här handlar om de patienter som är absolut mest ekonomiskt utsatta. Då blir det horribelt att ta betalt, menar hon.



Ett argument som förts fram mot avgiftsfri vård, bland annat i Stockholm men även i bland annat Skåne där frågan också har diskuterats, är att det skulle vara orättvist mot andra patientgrupper om just tvångsvård blir gratis, och att det kan utnyttjas av personer som då hellre ser till att bli tvångsinlagda än skriver in sig frivilligt. Ett argument som är upprörande, tycker Anna-Clara Skogholt.



– Det är väldigt upprörande att man har den människosynen och att man tror att folk skulle vara så manipulativa. Det tycker jag är hemskt, säger Anna-Clara Skogholt i föreningen Hjärnkoll.