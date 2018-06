Många vill se Sveriges åttondelsfinal på plats

Sedan det i går blev klart att Sverige gått vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM vill nu många svenskar åka till s:t Petersburg för att se matchen mot Schweiz på tisdag.

– Jag såg Sverige första och andra match, sedan var jag tvungen att åka hem. Men nu har jag bokat flyg och allting, så nu är det bara biljett som saknas. Jag bokade med tio minuter kvar, när vi ledde stort och tyskarna hade 1-0 i häcken, så tänkte jag att jag bokar, säger Sophia Stringer.

Sophia Stringer har varit på flera mästerskap och har nu alltså bokat flygbiljett, men hon jagar fortfarande matchbiljett.

– Det uppdateras var femte minut när man sitter här online på FIFAs sida. Så står det att det inte finns några biljetter, sedan helt plötsligt att fet finns. Då gäller det att vara snabbast av alla, och det har jag inte varit än så länge, säger hon.



Men det är inte helt lätt, vare sig att få biljett till matchen eller hitta en flyg- eller färjebiljett. Oscar Brehmer är kommunikatör på Tallink/Silja:

– Direkt efter slutsignalen i gårdagens match fick våra försäljningskanaler samtal och förfrågningar. Just nu har vi bara ett 30 tal hytter kvar av de 936 som finns.

Också flygbolaget SAS har de under hela VM märkt ett ökat tryck på resor till st. Petersburg, säger Freja Annamats, presschef för SAS Sverige.

– Det finns en VM-effekt och vi har sett att det inte är så många platser kvar nu inför Sveriges match, säger Freja Annamats.

Andra funderar nu på att bila via Norrland för att komma dit. Men för att komma in i Ryssland krävs ett s.k. Fan-ID, som fungerar som ett tillfälligt visum och som man måste visa upp tillsammans med biljett för att komma in på en match.

Något som man kan söka först när man har en matchbiljett. Och biljetter är det alltså svårt med.

Samtidigt säljs en hel del biljetter via andrahandsmarknaden. Men FIFA, internationella fotbollförbundet, har gått ut med att det bara är biljetter köpta via deras hemsida som gäller, så det kan uppstå problem när det är dags att gå in, varnar förbundet.