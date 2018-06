Fortsatt sökande efter försvunna fotbollslaget

– Vi borrar så djupt vi måste. Sedan kan dräneringen börja. Flera pumpar har installerats och 40 till är på väg från Bangkok, , förklarar Suratin Chaischompoo, chef för den thailändska vattenorganisationen.

Just nu är det uppehåll i regnandet men annars har det regnat i stort sett konstant sedan de tolv pojkarna och deras tränare tog sig in i grottan i lördags och tonvis av vatten har sköljt in efter dem.

Två kammare har fyllts helt med vatten och täppt till ingången till den plats dit man trott att de tagit sig.

Men ett brittiskt dykarteam har nu hittat fyra alternativa ingångar till grottan längre norrut, och åtminstone en av dem beskrivs som "lovande" för ett inbrytningsförsök.

Ett hundratal poliser och räddningsarbetare håller nu på att undersöka den ingången. Den ligger inte så långt från en grottkammare där pojkarna kan ha hittat en torr plats. En teori är att de sökt sig så långt in i grottsystemet för att komma undan vattnet som blockerat huvudingången.

Förutom dykarteam från sex olika länder deltar tusen soldater från flottan och flygvapnet i sökandet. Jämte frivilliga och räddningstjänst.

I dag kom också premiärministern Prayuth Chanoucha till platsen för att uttrycka sitt deltagande till alla anhöriga som inte viker från platsen i ångestfylld väntan på sina barn.