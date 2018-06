Drygt hälften av franska hbtq-personer trakasseras

En underskattad siffra, menar Clément Molizon på hbtq-organisationen SOS Homophobie.



– Siffran förvånar mig inte. Den speglar en verklighet som vi vetat om länge. Jag tror till och med att siffran är högre, säger Clément Molizon, från den nationella hbtq-organisationen SOS Homophobie.



Lagom till Pride har delar av Paris klätts i regnbågens färger. Flaggor vajar och på gatorna syns randiga regnbågsövergångsställen.

Men i veckan presenterades en undersökning med desto mörkare statistik: bland annat att 53 procent av hbtq-personer i Frankrike har utsatts för verbala eller fysiska trakasserier.



På sistone har den franska staten vidtagit åtgärder för att förbättra situationen för landets hbtq-personer. För fem år sedan fick homosexuella par rätt att gifta sig, och enkönade par fick lov att adoptera.

Och det statliga ombud som jobbar mot rasism och antisemitism fick i slutet av 2016 även arbete mot homofobi på sitt skrivbord.



Men trots ansträngningar fortsätter trakasserierna. På organisationen SOS Homophobie har de en stödtelefon och dit ringer allt fler för att vittna om fysiska angrepp.



– Om man tar de vittnesmålen vi får in innebär det ett angrepp var tredje dag. Och då handlar det bara om de personer som rapporterar in det till oss – i verkligheten är det fler, säger Clément Molizon.



Men nu är det Pride och det är ett andrum, en dag på året då man kan vara sig själv till 100 procent, menar Clément Molizon och berättar att första gången han vågade kyssa en kille på gatan var just under Pride-paraden.



