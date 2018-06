Dödgrävare i Yarmuk: Jag såg IS döda och tortera människor

Samtidigt kommer också fler vittnesmål från tidigare IS kontrollerade områden, som till exempel den palestinska stadsdelen Yarmuk i Damaskus, som vår korrespondent Johan-Mathias Sommarström besökt.



Det är en stadsdel som inte längre är. Det som en gång var bostadshus är nu bara betonghögar eller gapande hus skelett som kantar bråtefyllda gator med granathål.



I flera år kontrollerades Yarmuk av IS och al-Qaidakopplade Nusrafronten och IS förstörde bland annat stadsdelens gravplats.



– De förstörde husen och gravstenarna. De kom hit och förstörde gravstenarna eftersom IS anser att man inte får ha gravstenar, säger Abu Hussein Ali som är dödgrävare i Yarmuk.

Han stannade när extremisterna kom, när han försökte fly var det försent.



– De hindrade oss att ta oss ut. De hindrade oss civila för att ha oss som mänskliga sköldar.



Terrorsekten IS har satt stora spår i området. Deras sprayade slogans syns på husfasader och deras högkvarter har alla spår av terrorsekten kvar.



Här finns ett prickskyttenäste, undervisningsböcker, IS-propaganda och IS krigarnas sista måltider i spartansk inredda sovsalar.



Det grävs nya gravar nu på gravgården. Annars är den helt förstörd.

Alla gravstenar är krossade. Ledaren kallades Abu Zakaria, han flydde redan för ett år sedan berättar Abu Hussein Ali.



– Abu Zakaria tog sig till Europa. Han rakade av sig sitt skägg och tog sig till Europa där han befinner sig nu.



Dödgrävaren Abu Hussein Ali säger att han såg mängder av IS brott, de hade ingen medmänsklighet säger han. Och de torterade och dödade folk som inte gjorde som de ville.



– De dödade människor bredvid moskén säger han och pekar mot en plats några hundra meter bort.



Om man kritiserade dem eller bröt mot deras regler togs de till platsen vid moskén och antingen torterades eller dödades. Jag såg mängder med sådana fall säger Abu Hussein Ali.



Sedan fortsätter han att gräva på sin krossade gravgård. Yarmuk ska hålla sin första begravning efter extremisternas fall.