Stora protester mot Trumps migrationspolitik

– Vi vill bara sprida ordet och visa administrationen att vi inte tänker vara tysta och låta det här hända. Föräldrar ska inte separeras från sina barn, säger Sonia Frances från New Jersey, som som var en av dem som protesterade i New York.

Hon har tidigare protesterat mot president Trumps politik och säger:

– Vi måste höja våra röster.

Under lördagen anordnandes runt 700 protester i USA, både i stora städer som Los Angeles och New York, men också i mindre städer. De som protesterar samlas under orden #familiesbelongtogether – alltså familjer hör ihop. Det här är en protest mot familjeseparationerna som varit på gränsen mellan USA och Mexiko.

I New York samlades tusentals demonstranter vid Foley Square med stora protestskyltar och med trummor. Sen gick en protestmarsch över Brooklyn Birdge, alltså från Manhattan till Brooklyn.

Jeffrey deltog i demonstrationen med sin fru.



– Jag gillar inte vad som händer med familjeseparationer. Jag tycker kongressen borde göra sitt jobb, säger han

Senaste veckan har president Donald Trumps migrationspolitik varit ifrågasatt. Han har skrivit på en presidentorder om att stoppa familjeseparationerna. En federal domare har slagit fast att barn och föräldrar ska återförenas inom 30 dagar. Men fortfarande finns inga tydliga besked från Vita Huset och myndigheterna kring hur det ska gå till.

Sonia Frances från New Jersey tycker det är viktigt att administrationen får se protesterna. Hon vill att president Trump återförenar familjerna igen, säger hon