"Vill fokusera på barns utsatthet i konflikt"

– Det handlar om barns utsatthet i konflikt, att säkerhetsrådet ska bli bättre på att förebygga konflikter och därför också titta på sambandet mellan klimat och säkerhet, vilket är lite nytt. Och stärka kvinnors deltagande i fredsarbetet. Det är ju ett stående svenskt intresse, om vi kan använda vårt ordförandeskap till att driva de frågorna framåt tror jag vi har gjort en bra insats, säger han.



Prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet är alltså kvinnor, barn och väpnad konflikt, klimat och säkerhet. Olof Skoog, Sveriges FN-ambassadör här i New York, säger att han verkligen vill att ordförandeskapsmånaden ska ge resultat, men är ödmjuk inför uppgiften



– Samtidigt tror jag man måste ha klart för sig att världen ser otroligt komplicerad ut. Ibland är ju faktiskt en framgång att se till att det inte blir värre, framförallt när det gäller det humanitära lidandet, och det är därför vi vill fokusera på barns utsatthet, säger Skoog.



Sverige sitter under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet. Och nu under juli är Sverige ordförandeland för andra gången. Olof Skoog säger Sverige är ordförandeland i en tid då internationella samarbeten allt mer ifrågasätts.



– Sverige är ju bara en röst av 15 i Säkerhetsrådet, men det är viktigt att den rösten hörs i ett läge där flera stora länder och stora krafter i världen ifrågasätter internationellt samarbete. Jag tror många människor skulle tycka att det behövs mer internationellt samarbete. Så även om det inte ger resultat från en dag från en dag till en annan så är det också ett arbete på sikt.



Och vilka länder syftar du på då?



– Det byggs murar i världen och USA har dragit sig tillbaka från flera viktiga internationella avtal. Sedan har vi andra länder som ifrågasätter betydelsen av mänskliga rättigheter och demokrati. Det är viktigt att länder som Sverige står upp för de normer och värderingar som också FN-stadgan och FN står för.