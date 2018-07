Ödesdag i Tyskland – regeringen kan falla

De två huvudpersonerna i det här tyska dramat, som pågått inför öppen ridå under ett par veckor nu, träffades sent igår kväll för ett möte på tu man hand. Förbundskansler Angela Merkel från CDU och inrikesminister Horst Seehofer, partiledare för det bayerska samarbetspartiet CSU.

Men vad de två kom fram till under mötet, som varade till 22.30-tiden igår kväll, är oklart. Därför är också ovissheten fortfarande stor i Tyskland, kring vad bråket i migrationsfrågan mellan de två kristdemokratiska partierna, faktiskt kommer att leda.

Klart är att mycket står på spel. Om inrikesminister Horst Seehofer från CSU inte backar från sina planer att börja direktavvisa migranter vid den tyska gränsen - så tyder allt på att förbundskansler Merkel inte har något annat alternativ än att sparka sin inrikesminister, eftersom hon har uteslutit att Tyskland agerar på egen hand utan överenskommelser med de andra EU-länder som berörs.

Om Merkel skulle sparka sin inrikesminister, skulle det innebära slutet för den tyska regeringen, koalitionen mellan CDU, CSU och socialdemokratiska SPD - och kasta Tyskland och EU in i en tid av stor osäkerhet.

Många tyskar följer spänt utvecklingen - en Berlinbo jag frågar menar att det är omöjligt att säga hur den här striden kommer att sluta.

– Jag tror inte Angela Merkel kommer att tolerera att inrikesministern går vidare med sina planer på direktavvisningar.

Just nu sitter CDU och CSU i möten på var sitt håll. Och den stora frågan är vad bayerska CSU kommer fram till. För en liten stund sedan rapporterade tyska nyhetsbyrån DPA att inrikesminister Seehofer under det nu pågående mötet ska ha uttalat att han inte tycker att de skärpningar av migrationspolitiken som Merkel föreslaget och som EU-toppmötet i veckan kom fram till, är tillräckliga. Under kvällen väntas besked från CSU om hur partiet nu tänker gå vidare.