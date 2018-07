Recension: Eminem på Friends

Är Eminem relevant idag?

– Hans dagar som nyskapande hiphopartist är kanske över, där har han trots, eller kanske på grund av, Ed Sheeran-samarbeten blivit omsprungen. Men som liveartist, däremot, skulle jag säga att han är högst relevant också 2018, och det visade han framför 57 520 människor på Friends arena igår kväll.

Det var en bra konsert alltså?

– Ja, det var verkligen det. Bland annat just för att Eminem är så medveten om sin position, om att de så kallade guldåren är över, men också om att han för den sakens skull inte behöver vara över. Det är lite som det han rappar på "Cinderella man": "Music is my time machine". Och som publik fick vi liksom hänga på den resan. Han tar vara på hela sin låtskatt, underhåller snarare än promotar och är hängiven sina fans på det sättet, inte alls blasé, trots att förmodligen alla arenor på turnén varit fulla.

– Konserten blir en väldigt intensiv, väldigt underhållande "Eminem crash course" med en bra balans mellan gammalt och nytt, med snygg Detroit-inspirerad scenografi, med liveband, med Eminem som rappar för glatta livet, med hela paketet. Det blir nästan som ett medley ibland, det går lite fort mellan varven, jag tycker nog att han hade kunnat skippa pistolljuden och jag saknar några av de lugnare hitsen, men jag är i alla fall underhållen från början till slut.

Vilka var konsertens höjdpunkter?

– Det är klart att man av kanske framförallt nostalgiska skäl flyger på fötter när han bränner igenom "My name is", "Real shady" och "Without me" på raken. Annars blev jag positivt överraskad av "Love the way you lie", sångerskan Skylar Grey som Eminem har med sig på turnén gör ett bra jobb som Rihanna stand-in. Och även om "Lose yourself" är en superväntad avslutning så förtog det inte känslan.