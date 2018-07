Recension: Ant-Man and the Wasp

Titel: "Ant-Man and the Wasp"

Regissör: Peyton Reed

Manus: Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd m fl

Skådespelare: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña

Genre: Superhjältar/Komedi

Betyg: 3

Trailern till "Ant-Man and the Wasp" börjar som vilken annan superhjältefilmstrailer som helst, med en ödesmättad fråga: Om jag hade kallat på dig när jag försökte hjälpa Captain America, hade du kommit då? säger Ant-Man. Ett svar vi aldrig kommer att få, svarar the Wasp. Men om du frågat, så hade du aldrig blivit tillfångatagen.



Så för Marvel-fansen ser det här antagligen bra ut: fullt av action, superkrafter, skurkar, explosioner. Men för oss andra då, vi som tycker att vi sett nog av två timmar bullrig action med städer som raseras och skurkar som inte nöjer sig med annat än universums undergång? Kan det här vara något för oss?



Ja, "Ant-Man and the Wasp" är den roligaste Marvel-filmen hittills. Paul Rudd med sin yrvakna uppsyn funkar bra som Ant-Man och hans kompanjon i företaget, Luis (Michael Peña) pladdriga möte med ett sanningsserum gör att man kan lägga till komedi som genre.

Och det är faktiskt ovanligt lite evighetsaction. Slagsmål, visst, biljakter, visst, men här av det annorlunda slaget. En av Ant-Mans egenskaper är att han kan krympa sig själv och till och med sina bilar, vilket han har nytta av när det blir åka av.



Handlingen då? Ja, Ant-Man blir kontaktad av Dr Hank Pym och hans dotter Hope Van Dyne, som också är the Wasp (Getingen) för att hitta hennes mamma, som var den första the Wasp. Hon förminskade sig så mycket att hon försvann in i atomernas värld en gång i tiden och nu behöver de hjälp för att få tillbaka henne till de fullvuxnas värld. Samtidigt finns förstås skurkar som har andra ondeskefullare planer.

Men här står inte hela jordens framtid på spel, utan familjens, och även om det bollas en hel del med kvantfysiktermer är det humorn och det mer mänskliga tempot som gör att "Ant-Man and the Wasp" är en ovanligt charmig Marvel-film. Och det är the Wasp, som spelas av Evangeline Lilly, som är tuffast av de två.