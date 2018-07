Sverigematch påverkar evenemang i Sverige

När det i går blev klart att Sverige spelar kvartsfinal i VM, var det många arrangörer av evenemang på lördag som kontaktades av publik om möjligheterna att se matchen där.

I Hallstavik är det GP-tävling i speedway. Ordförande för Rospiggarna, Mikael Törnberg är orolig för att matchen kommer påverka hur många som kommer till tävlingarna:

– Jag vet att folk om sitter hemma, så kanske man inte tar sig hit. Det har sålt ganska bra i förköp, men samtidigt är det människor som kanske tänker att de väljer fotboll i stället, säger Mikael Törnberg.

I Hallstavik jobbar de på att hitta en lösning på om de kan visa matchen, till exempel med sponsorer som kan betala för tillståndet.



För att få visa VM-matcher offentligt krävs tillstånd, kostanden är baserad på hur många personer som kommer titta och ligger på mellan 36.000-500.000 kronor för evenemang med alkoholtillstånd och mellan 15.000 och 200.000 där det inte serveras alkohol. Med det tillståndet kan samtliga VM-matcher i SVT och TV4 visas.



Nu under förmiddagen har Canal Digital, som arbetar med tillstånden fått in en hel del förfrågningar. Men ännu har ingen tecknat avtal, summan är för stor menar vissa, inte minst för de som bara tänkt visa just den här matchen.



Matchen påverkar flera event. När det gäller de fyra allsvenska matcher som skulle krockat med kvartsfinalen kommer de flyttas, så att de antingen spelas före eller efter Sveriges match. Också i lägre divisioner tittar arrangörer på möjligheten att byta tid för avspark.



De tidigare svenska matcherna har visats på storbild på Nya Ullevi i Göteborg, men inte kvartsfinalen, säger Lotta Nibell, vd på Got Event:



– Nej, tyvärr har vi inte möjlighet att göra det. Vi har två konserter nästa vecka med Ed Sheeran och håller nu på att förbereda inför detta. Det är plantäckning av gräset och banorna innan produktionen kommer in och bygger scen, säger Lotta Nibell.