Trump vill avskaffa kvotering till USA:s universitet och högskolor

Begreppet "affirmative action" betyder i USA en form av kvotering.

Under president Obamas tid i Vita Huset uppmanades universiteten att jobba för bättre representation. Genom att ta hänsyn till etnisk bakgrund under ansökningsprocessen ville man få in grupper som varit underrepresenterade, som svarta, latinos och ursprungsbefolkningar.

Men antagningspolicyn har varit kritiserad. Till exempel har amerikaner med asiatisk bakgrund haft svårare att komma in på vissa utbildningar, och menar att dom blivit diskriminerade av den här policyn.

Just nu utreder det amerikanska justitiedepartementet ett sådant fall på toppuniversitetet Harvard.

Och frågan delar USA.

– Jag är faktiskt emot affirmative action, säger Jimmie, som Ekot träffar i New York.

Jimmie tycker att det vore bra om Trump tog bort policyn, han tycker att den gynnar vissa grupper.

– Vissa prioriteras före andra, du borde istället förtjäna det du får, tycker Jimmie.

Yuko tycker däremot att det är ett bra system, och hon menar att det hjälper människor från en socio-ekonomiskt utsatt bakgrund.

– Jag tycker det är ett jättebra system. Jag ser fördelarna, säger Yuko.

USA:s justitieminister Jeff Sessions är sedan länge motståndare till alla former av kvotering, och nu väntas Trumpadministrationen uppmana skolorna att sluta ta hänsyn till etnisk bakgrund under antagningsprocessen.