"Brexit får konsekvenser för kulturlivet"

– Förutom att det blir mindre pengar i systemet när konstnärer inte längre kan söka EU-stöd, kommer det att bli svårt att locka europeiska konstnärer och andra kreativa att jobba i England, och andra som redan bor här kommer att lämna London, säger Nicholas Serota, på besök i Almedalen.

Det han gör för att motverka de negativa konsekvenserna är att argumentera för att staten ska vara generös med visum just till konstnärer.

– Men också att några av de pengar som staten sparar genom att inte längre betala till EU, borde gå till konst och kultur. Vi får se hur det går.

Nicholas Serota lyckades under sina nära 30 år som chef vända en negativ trend för Tate-museerna och locka nya, yngre besökare. Förra året tog han över jobbet som ordförande för Arts Council England, som fördelar statligt stöd till konst, museer och bibliotek.

Där har ett mål sedan flera år varit att öka mångfalden bland de som arbetar på kulturinstitutioner, men också i hur stöden fördelas.

Det är självklart för ett land som är en ö, och ännu mer nu i och med Brexit, säger Nicholas Serota:

– Det mesta av vår kultur har kommit från någon annan stans. Ibland pratar vi om att det finns en engelsk kultur. Men även under 1900-talet har vi flera konstnärer som idag räknas in i konstnärsgruppen School of London, som Lucian Freud och Frank Auerbach, som är födda i Berlin. Så man måste se utanför gränserna.

De många brittiska satsningarna på inkludering och representation har ifrågasatts. Senast ut var författaren Lionel Shriver, som kritiserade bokförlaget Penguin Random House för deras nya mål att deras författare inom några år ska spegla det brittiska samhället. Hon menar att kvalitet blir mindre viktigt än statistik.

Liknande kritik har Nicholas Serota hört och han förstår oron hos konstnärer som känner sig styrda. Samtidigt måste den som vill ha pengar från samhället ge något tillbaka, säger han.

– Jag förstår verkligen att konstnärer inte kan styras. De är inte soldater. Men om de förväntar sig stöd i form av pengar från samhället, måste de ge något tillbaka.