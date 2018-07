Känsliga uppgifter läckta från Skatteverket

Det handlar om personuppgifter om över 100 000 personer som Telenors underleverantör Identitrade fått tillgång till. Det är kunder till Telenor som via deras hemsida loggat in på Skatteverket med hjälp av bank-ID, ett sätt att underlätta identifieringen av kunden.

Enligt Skatteverket är det alltså inte tillåtet.



– Det här tycker vi är väldigt allvarligt. Det här är inte tillåtet enligt bank-ID:s regler att göra på det här sättet, säger Pär Rylander.

Varför är det så allvarligt?

– De som loggar in på det här sättet är kanske inte medvetna om att de ger access till ett företag att se information om dom.



De har nu anmält händelsen till Datainspektionen, post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Samtidigt gör myndigheten en egen utredning för att se om något brott begåtts.

När Skatteverket fick kännedom om detta blockerades möjligheten att logga in via andra företag. Totalt har uppgifter om mellan 120 000 och 140 000 personer samlats in. Enligt Telenor handlade det inte om att samla in uppgifter för att sprida vidare utan för att underlätta identifiering i kontakt med kunden och uppgifterna har nu raderats.

Aron Samuelsson, kommunikationschef på Telenor menar att Skatteverket inte varit tydlig kring vilka regler som gäller:



– Det här är någonting som vi beklagar. Vi har rapporterar det till Datainspektionen som en identitetsincident och vi försöker nu också informera så gått vi kan. Vi har i dialog med Skatteverket från dag ett beslutat att stänga ner tjänsten och vi raderade omedelbart alla uppgifter, både de som är felaktigt inhämtat och personnummer som kunden gett sin samtycke till att vi inhämtar, säger han.