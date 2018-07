Anmälningar om kontobedrägerier ökar

Under det första halvåret ökade anmälningarna på bankområdet med över 30 procent hos nämnden.

– Det är framförallt obehöriga transaktioner med bank-id och bedrägerier kring det som har ökat hos oss, säger Maria Berge, verksjurist på Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Ofta har kunderna blivit kontaktade av någon som uppger sig komma från banken och som sedan har förmått kunden att lämna ut uppgifter som gör att det går att komma åt kontot.



Ett av de allra senaste exemplen är kunder hos Danske Bank som blivit uppringda och uppmanade att logga in via sitt bank-id, för att senare upptäcka att de blivit av med pengar. Men exemplen är många.

– Vi har haft ärenden med alla banker, det är ingen som sticker ut. Det här är kopplat till mobilt bank-id, så det händer för alla banker, säger Maria Berge.

Under första halvåret ifjol kom det in totalt 231 anmälningar på bankområdet till ARN. Under samma period i år kom det in 308 stycken.



Den största delen av den ökningen rör anmälningar som gjorts efter att kunden fått nej från sin bank när den krävt kompensation för det den förlorat efter ett bedrägeri.



Något som bankerna ofta motiverat med att kunden själv, om än omedvetet, hjälpt bedragarna att logga in.

Men det kan löna sig att stå på sig. I fem av sex fall som nyligen prövats kom nämnden fram till att bankerna ska ersätta kunderna med det belopp de förlorat, minus 12 000 kronor i en form av självrisk.

– Man får bedöma fallen enligt den lagstiftning som finns och hur kunden har agerat; vad kunden har gjort, vad den har lämnat ut och vad den har haft för förutsättningar att genomskåda att det är en bluff. Men det var ett fall där nämnden tyckte att personen borde ha genomskådat det här, säger Maria Berge.