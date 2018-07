Stefan Löfven i möte med António Guterres i FN:s högkvarter

– Vi har pratat både om konflikterna runtom i världen, Syrien och Jemen. Vi har pratat om rohingyernas situation i Myanmar och Bangladesh, vi har också pratat om FN:s arbete vad gäller biståndsarbete och att kunna effektivisera det, säger Stefan Löfven.



Under juli är Sverige ordförandeland i FN:s säkerhetsråd och under ett par dagar är statsminister Stefan Löfven på plats i New York. Han kommer att leda en öppen diskussion om ett av Sveriges fokusområden under ordförandeskapsperioden: barn i väpnad konflikt. Under mötet i dag med FN:s generalsekreterare António Guterres pratade de framförallt om konflikten i Syrien och hur den påverkar barnen.



– Dessvärre ökar antalet döda barn i konflikter, det är åt fel håll. Det som är positivt är att det färre barnsoldater, vad jag förstår. Men oavsett är det alldeles för många barn som far illa. Risken är naturligtvis, inte minst i en konflikt som den i Syrien, att en hel generation påverkas, här gäller det att sätta barnens intresse först, säger Stefan Löfven.

Stefan Löfven säger att FN nu ska påbörja ett mer strukturerat arbete kring vilka riktlinjer man ska ha vad gäller just barn i konflikt. På måndag leder han en öppen diskussion här i säkerhetsrådet på det ämnet. Men han säger också att internationella samarbeten just nu är svårare än tidigare, och kritiserar USA:s utrikespolitik.



– Ja det har blivit en lite annorlunda ton inte minst eftersom USA betonar det bilaterala, att man bara ska ha mellan länder och lite mer spontana samarbeten. Medan vi tror på det multilaterala och det systematiska samarbetet så det klimatet är sämre nu. Dessvärre är ju USA i det här så betydelsefulla så det märks ju om USA inte riktigt vill. Det är inte vad världen behöver nu, världen behöver samarbeten, säger Stefan Löfven.

Under mötet i dag diskuterades också hur FN framåt kan bli effektivare och samarbeta bättre.

Sverige sitter under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet, nu under juli är Sverige ordförandeland för andra gången. Det är det andra och sista svenska ordförandeskapet under Sveriges tvååriga medlemskap.