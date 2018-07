Krismöte inför fortsatta Brexitsamtal i Storbritannien

Regeringen är samlad till ett krismöte på premiärministerns lantliga residens, Checkers där ministrarna till och med fått lämna sina mobiltelefoner utanför, inför det som kan avgöra framtiden för den sittande brittiska regeringen.



I Bryssel följs krismötet med stort intresse på andra sidan om engelska kanalen, i det anrika godset Checkers och som brittiska premiärministrar kan disponera vid alltifrån ledigheter till mer formella möten.

Regeringen har suttit i en av godsets salar under hela eftermiddagen i ett möte som, enligt vissa politiska analytiker kan leda till att den sittande regeringen under premiärminister Theresa May spricker.

Bråket inom regeringen om hur man ska sköta förhandlingarna inför och efter utträdet ur EU den 29 mars nästa år, har pågått i långt över ett år.

Så sent som i går träffades sju ministrarna vid ett eget möte under ledning av utrikesminister Boris Johnsson som är en utträdessidan frontfigur och som efter den överraskande folkomröstningen för två år sedan då britterna beslutade sig för att lämna EU, också blev utrikesminister.



Tvistefrågorna är främst om vilka handelsförbindelser som britterna vill kunna ha med den så kallade inre marknaden inom EU:s medlemsländer men också hur vilken slags gräns det ska vara mellan Nordirland som ju tillhör Storbritannien och Irland som inte ingår i det Förenade kungariket Storbritannien.



Ingen minister uppges få lämna mötet förrän premiärministern bestämmer att mötet slut. Den minister som ändå väljer att lämna mötet, anses också lämna regeringen och därmed får en resa tillbaka till London ske i egen bil eller taxi, eftersom en sådan återresa inte ska ske i någon av regeringens egna bilar.