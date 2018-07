De instängda barnen skriver brev till föräldrarna

Ännu har det inte skett något genombrott vad gäller evakueringen av dem, men vi jobbar på det varje sekund, försäkrade borgmästaren Narongsak Osathanakorn på en pressbriefing vid grottan nu på morgonen.

Och de mår bra allihop.

– De mår bra ur alla aspekter, både fysiskt och mentalt. Men det är ett problem att syrenivån sjunker. Därför får färre människor nu komma in i grottan – och nytt syre pumpas in.



Föräldrar har kunnat skicka in brev till sina barn och nu har både barn och tränare svarat.

Den 25-åriga tränaren ber om ursäkt till alla föräldrar:

"Jag ska ta hand om barnen, tack för ert stöd och jag vill verkligen säga förlåt".



Och barnen skriver:

"Mamma och pappa, jag saknar er. Men oroa er inte, jag klarar mig"

Och en annan:

"Snart kan jag hjälpa till i affären igen"



Andra ber om kyckling och grillat fläskkött.

"Och glöm inte min födelsedag"

Dykalternativet är fortfarande huvudspåret för att få ut dem, även om vattennivån fortfarande är för hög.

Man har också lyckats borra sig ner till 400 meters djup. Men det är 200 meter kvar till pojkarna och det är svårt att hitta exakt vinkel.

Det skulle kunna ta upp till två månader.