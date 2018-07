Kaos i Storbritannien efter ministerns avgång

Det är den tidigare bostadsministern Dominic Raab som utsetts till ny, ansvarig minister för att sköta Brexit-förhandlingarna efter den i natt avgångne David Davis. Men det som alla politiska analytiker undrar över är om premiärministern verkligen har tillräckligt stort förtroende bland sina egna parlamentsledamöter i Tories för att få stanna kvar som Storbritanniens premiärminister.



Oppositionen har dock redan krävt att man ska utlösa nyval.

Men nu sitter Theresa May i alla fall i en rad möten som kan komma att avgöra hennes egen framtid. I London har flera avgångskrav rests mot premiärminister Theresa May.



Hennes politiska framtid kommer nämligen att avgöras av de 316 parlamentsledamöter som Torypartiet har. Det räcker nämligen att 48 av dem kräver hennes avgång och skriver under ett papper till en särskild kommitté som sedan i så fall väntas meddela att det går bra att nominera partiledare.



I förvirringen som rådde i natt sades också att ytterligare en minister, förutom de två som avgått, också skulle lämna sin post men det har dementerats nu under förmiddagen.



Kaoset i den brittiska regeringen inleddes efter det krismöte som hölls i fredags där det sades att hela regeringen stod bakom en linje om att Storbritannien skulle försöka få till stånd att på något sätt finnas kvar i EU:s tullunion och i EU:s så kallade inre marknad efter utträdet i mars nästa år.



Dessutom ville man ha en smidigare gräns mellan Irland och Nordirland - i strid med vad den nu avgångne Brexit-ministern David Davis argumenterat för.