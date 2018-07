Spänt första möte för nya brittiska regeringen

Efter regeringskrisen i Storbritannien igår då tre av regeringens ministrar avgick i protest mot premiärminister Theresa Mays sätt att sköta förhandlingarna om det brittiska utträdet ur EU, så hölls nu på förmiddagen det första regeringssammanträdet med den nya ombildade regeringen.



Den stora frågan var om fler ministrar skulle avgå i samband med mötet, men efter att regeringssammanträdet nu är slut, så verkar det i alla fall nu som inga fler avgångar skett under förmiddagen.

Regeringssammanträdet med den nya ombildade regeringen pågick en dryg timme, vid sammanträdesbordet satt den nye utrikesministern Jeremy Hunt och också den nye särskilde ministern för utträdesförhandlingarna, Dominic Raab.

Raab var också en av de första som kom till premiärministerns högkvarter på Downing street 10 här i London i morse.



Exakt vad som sade vid mötet är inte känt men Theresa May lär ha presenterat en slags plan för hur hon tänker sig de kommande tre månaderna med utträdesförhandlingar med EU.



I oktober är de här förhandlingarna tänkta att avslutas för att i god tid hinna färdigställa översatta lagtexter till respektive EU-medlemsland och till Europaparlamentet för att hinna bli godkända tills utträdesdagen ur EU den 29 mars nästa år för Storbritannien.



Beskedet hittills är att inga nya ministrar har avgått, utöver de tre som avgick i går och i förrgår, alltså utrikesministern Boris Johnson, brexitminister David Davis och en biträdande minister till Davis.



Frågorna haglade när ministrarna lämnade den välkända adressen med dörren – som ju anses vara en av de mest fotograferade dörrarna i världen – in till premiärministerns kansli i London.



Ministrarnas huvuden skakades som ett slags svar tillbaka att inga fler ministrar avgått, men några ytterligare kommentarer lämnades inte.



Vad vi sett de senaste två dygnen är Theresa Mays värsta timmar hittills under hennes två år som premiärminister.



Hittills har hon lyckats få övriga regeringen tillsammans med ledande partiföreträdare för hennes regerande Toryparti, att sluta upp bakom henne, trots ställda avgångskrav.



Samtidigt är det många här i London som undrar vad den nu avgångne utrikesministern Boris Johnson – som kunde ses lämna sitt residens sent i natt – nu ska göra.

Flera politiska analytiker mer eller mindre förväntar sig att Johnsson på allvar kommer att utmana Teresa May om premiärministerposten – frågan är bara när.