Lyckligt slut på räddningsaktionen i Thailand

Här i Mae Sai, en kilometer från grottan, visste jublet inga gränser när det stod klart att alla tretton – både pojkarna och deras tränare blivit räddade ut ur grottan.

"Vi är så lyckliga nu. Och lättade", utropar en grupp kvinnor från Röda Korset. De har tillsammans med tusen andra volontärer hjälpt till i räddningsarbetet.

Det är här, en kilometer från grottan, volontärerna och världspressen har varit samlade sedan i söndags morse då själva evakueringen började.

Och alla hade väntat på just den här stunden. Ett lyckligt slut.

Jag hittar inga ord, säger den här mannen som jobbat med säkerheten:

Well no words, like everyone happy, I cried the first time. They alive.

Först hade han blivit så tagen när pojkarna hittades vid liv inne i grottan. Och nu så glad att alla kommit ut, att alla lever.

Alla tretton får nu sjukvård och kommer att vara kvar på sjukhus minst en vecka. De pojkar som kom ut först rapporteras ha varit nedkylda och två har lunginflammation men de verkar inte ha tagit allvarlig skada av dramat – vare sig fysiskt eller mentalt.

Men nu återstår lång tid av rehabilitering och bearbetning.

Hela världen har följt dramat och här på plats har alltså tusentals deltagit rent handgripligt – med allt vad de har kunnat.

– Mat, städning, service, översättning – allt vad som behövts. En självklarhet, säger John Chen.

Så gör vi i Thailand, vi ser de här pojkarna som vår familj.