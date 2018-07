Många hatbrott i New York – men få anmäler

Studien visar också att en fjärdedel av kvinnorna som identifierar sig som araber och som bär hijab, säger att de blivit puttade på tågperronger. Amira, som bor i Queens, känner igen det här.

– Jag har definitivt hört talas om det och sett statistiken. Min mamma sa alltid att jag skulle stå med ryggen mot väggen så att ingen kan komma bakifrån och putta mig. Hur hemskt det än låter gör jag det ändå, utan att tänka på det. För säkerhets skull, säger Amira.

I studien har NYC Comission on Human Rights samlat in svar från 3 100 personer från alla fem stadsdelar. Grupperna som varit med i studien är muslimer, araber, sydasiater, judar och sikher. Undersökningen fokuserar på juli 2016 till slutet på 2017 och tillsattes efter att hatbrotten ökade i New York kring förra presidentvalet i USA.

Studien visar bland annat att 80 procent av judarna som svarat är "ganska" eller "väldigt" besvärade av anti-semitisk vandalisering och att och att en femtedel av sydasiaterna som svarat har upplevt diskriminering på arbetsmarknaden.

Det mest oroande, säger Seth Hoy som är pressekreterare på NYC Comission on Human Rights, är att hela 70% uppgav att de inte anmält vad de varit med om.

– Definitivt att över 70% sa att de inte anmälde, det är en väldigt hög siffra. Vi förstår att de här människorna kanske inte litar på myndigheter, så vi försöker hitta nya vägar och bygga förtroende, säger Seth Ho och Widad Hassan, som var med och gjorde undersökningen säger att ett sätt att göra det på är att samarbeta med lokala organisationer.

– Vissa av de här personerna vill inte rapportera direkt till myndigheterna, då blir organisationerna mellanhand som kopplar ihop dem med kommissionen, säger Widad Hassan.

I Queens säger Amira att hon tyvärr har blivit van med att risken för hatbrott och trakasserier begränsar hennes liv.

– Det sårar mig att jag måste leva såhär, man samtidigt är jag van. Det är en stum känsla, säger hon.