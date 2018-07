Trump om ryssåtalet: Obama var president då

Nu kommenterar USA:s president Donald Trump för första gången åtalet mot de tolv ryska agenter som misstänks för dataintrång i samband med det amerikanska presidentvalet 2016.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administrations. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?

”Historierna som ni hörde i går om de tolv ryssarna utspelade sig samtidigt som Obamaadministrationen, inte Trumpadministrationen. Varför gjorde inte de inte något, särskilt då Obama informerades av FBI i september före valet?”, skriver Trump i en tweet.