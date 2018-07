Räddningstjänster går på knäna efter bränder

– Det är extra svårt att få in personal nu då alla är i väg på semester. Och är de inte på semester vill de inte vara ute i skogen och gräva, säger Göran Andtbacka, insatschef på Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, till P4 Göteborg.

Under gårdagen brann det i alla län i Sverige utom tre. Räddningstjänster över hela landet kämpar med att få in personal, och den personal som väl tar sig in får arbeta både hårt och länge. I Gävleborg har man haft tre större bränder att bekämpa, och insatsledaren Leif Gäfvert hoppas att bränderna ska upphöra så hans personal får vila.

– Det har varit bränder hela veckan så vår personal är verkligen slutkörda. Fick man önska så skulle man gärna slippa fler bränder, säger han till P4 Gävleborg.

Men det är inte bara brist på personal som orsakar problem. Även materialet börjar bli en bristvara på en del håll. I Örnsköldsvik börjar brandslangen ta slut.

– När det är så torrt i backen kan man inte bara släcka ner utan det behövs några dagar innan man kan säga att faran är över. Då blir slangen liggandes i skogen, säger Ulrik Lindström, som är insatsledare vid räddningstjänsten i Örnsköldsvik, till P4 Västernorrland.